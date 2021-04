Moruţan, victorie cu sacrificiu. “Nu m-am antrenat trei zile!”

Accidentat la meciul cu CFR Cluj din Supercupă, Olimpiu Moruţan a fost în dubiu pentru meciul cu Academica Clinceni. Mijlocaşul a început jocul în ciuda durerilor care l-au făcut să rateze trei antrenamente.

Moruţan a resimţit dureri de spate după un duel cu Ovidiu Hoban, adversarul care s-ar fi lăudat în vestiarul CFR-ului că l-a scos din joc pe internaţionalul de tineret. Chiar dacă nu s-a putut antrena, iar durerile nu au dispărut în totalitate, Moruţan a strâns din dinţi şi a intrat în teren la meciul cu Academica Clinceni.

”A fost o partidă destul de grea, dar ne-am făcut treaba foarte bine și am ieșit cu capul sus. Am jucat mai liniștiți, am avut ocazii mai mari, dar au avut și eu ocazii. Nu am putut face antrenament trei zile din cauza durerilor la spate, dar acum m-am simțit bine.

Nici azi nu m-am simțit bine, dar după ce m-am încălzit 100% mai aveam doar dureri mici, dar am zis că trebuie să joc, pentru a-mi ajuta echipa. Nu am vorbit cu Hoban, se întâmplă la fotbal, nu cred că a vrut să mă lovească”, a declarat Olimpiu Moruțan după victoria roş-albaştrilor.

Pentru FCSB urmează un duel cu Sepsi Sf. Gheorghe, echipă pe care nu a reuşit să o învingă în cele două meciuri din sezonul regulat.

”Trebuie să rămânem la fel, să câștigăm meci de meci și la final să ieșim campioni. Clar, cu CFR vom duce lupta, dar nici Craiova nu e ieșită din cursă.

Cu Sepsi ne așteaptă o partidă mai grea decât cu CFR. Au jucători buni, cu CFR. Joacă lung, pe forță. Cu noi toți își dau viața, Sepsi are un joc cum avea CFR acum doi ani”, a transmis Olimpiu Moruțan.

FCSB – Sepsi se va juca duminică, de la 21:30.