Olimpiu Moruțan (20 ani) a fost pus la zid după înfrângerea cu CFR Cluj

FCSB a pierdut derby-ul cu CFR, scor 0-1, iar ardelenii s-au distanțat la 8 puncte în fața roș-albaștrilor.

Moruțan a fost titular în meciul din Gruia, însă prestația sa nu l-a mulțumit pe Gigi Becali.

Patronul vicecampioanei l-a criticat pe mijlocașul de 20 de ani atât pentru evoluția sa, dar și pentru faptul că și-a luat un bolid în valoare de 100.000 de euro.

”Oaida tremură, Moruțan tremură, Nedelcu. Bine el e Maradona, pasează din prima, prea mare fotbalist să fie concentrat. Nu-i fac praf, spun adevărul. I-am spus impresar lui Moruțan, îi cumperi tu mașină de 100.000?

Pai de la mașina n-a mâncat, el are Seria 8, un BMW. Cu Moruțan, Nedelcu, care are impresii prea bune despre el… Noi am avut doar Man și Tănase azi. Știam ce joacă azi CFR. Man nu avea ce să facă singur. Moruțan, să se mai plimbe cu mașina aia de 100.000, de pește, să stea rezervă” a declarat Becali la Digi Sport.

900.000 de euro este cota de piață a lui Moruțan, potrivit transfermarkt.com.

În actualul sezon, tânărul fotbalist a bifat 12 apariții în Liga 1 și a marcat 1 gol.