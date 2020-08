Monica Niculescu și Raluca Olaru s-au calificat în finala de dublu de la Praga! ”Super-Simo”, spectator de lux

Cele două sportive române au trecut de perechea formată din Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova, favorite numărul 1, în semifinale, la capătul unui meci care a durat două ore și 5 minute de joc, scor 7-6 (4), 5-7, 10-5.

Cele două românce s-au calificat în ultimul act al competiției chiar sub ochii Simonei Halep, care și-a asigurat astăzi prezența în finala probei de simplu de la Praga.

În finala de la dublu, Niculescu și Olaru se vor duela cu perechea formată din Lucie Hradecka și Kristyna Pliskova, favoritele numărul 2 ale competiției.

Prague was on track for an all-Czech doubles final but Monica Niculescu & Raluca Olaru had other plans… they edged out Siniakova/Krejcikova after a 2hr battle to round out the day at the @tennispragueopn pic.twitter.com/DlnUyxmRFy

