Monica Niculescu, despre întâlnirea cu Italia: “Niciodată cred că n-am venit la Fed Cup cu patru jucătoare”

Căpitanul-jucător al echipei României, Monica Niculescu, a prefațat întâlnirea cu Italia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup).

În opinia Monicăi Niculescu, meciurile de tenis contra Italiei vor fi dificile. Româncele sunt însă, încrezătoare.

“Mi-am dorit foarte mult să fiu aici. Am jucat de foarte multe ori la Fed Cup şi mi-am dat sufletul, m-am dăruit şi îmi pare bine că sunt aici. Sigur, în altă postură. Avem puţine emoţii pentru că ne dorim foarte mult să rămânem în Grupa Mondială, este un moment dificil pentru noi şi ne dorim să trecem acest pas. Avem un meci greu, cu Italia, trei fete tinere care vin acum, au avut meciuri foarte bune. Trebuie să fim atente. O ştiu şi pe Trevisan, o ştiu şi pe Cocchiaretto, şi pe Paolini, sunt mici de statură, dar rezistă foarte mult. La pregătire fizică sunt ‘beton’.

Vor fi meciuri grele, dar ne dorim să câştigăm. Dacă aveam şi publcul era altceva, dar anul trecut am jucat toate turneele, ne-am obişnuit. Avem încredere, ne place terenul, ne plac mingile, totul merge conform planului şi sper să facem o treabă bună vineri. Cred că mă ajută foarte mult faptul că joc dublu. La dublu eu sunt cea care ia iniţiativa. Fetele joacă foarte bine. Din primul antrenament mi-au zis că le place suprafaţa”, a spus Niculescu, conform news.ro.

Monica Niculescu a vorbit și despre absențele din echipa României. Simona Halep și Patricia Țig nu fac parte din echipa României, din cauza unor accidentări.

“Mi-am dorit foarte mult să o avem şi pe Irina Begu în echipă, şi pe Jaqueline, şi pe Olaru. Raluca a câştigat un turneu recent, nu mai zic de Ana Bogdan, dar aşa s-a nimerit. Fetele… Eu le-am convocat. Mi-am dorit foarte mult să o am pe Irina Begu în echipă, nu mai ştiţi de câte ori am salvat România şi ne-am pus sufletul în teren… Dar este an olimpic, şi-a dorit foarte mult să se ducă la Olimpiadă. Jaqueline este la un pas să intre în top 100 şi şi-a dorit foarte mult să facă puncte şi să joace la Istanbul şi din păcate este în calificări.

Raluca, e an olimpic şi doreşte să mai facă puncte. Ana Bogdan a avut un început de an destul de greu şi este la Istanbul în calificări. Le înţelegem decizia, le aşteptăm sper în meciul următor. Văd un viitor bun, sincer. S-a nimerit anul acesta să fie an olimpic. Simona s-a accidentat, Patricia s-a accidentat, a fost un moment mai diferit. Niciodată cred că n-am venit la Fed Cup cu patru jucătoare, dar patru jucătoare care sunt dornice să câştige, să arate României că se poate. Meciurile vor fi grele, echilibrate. Italiencele sunt tinere şi vor să se afirme”, a mai spus Niculescu, potrivit sursei citate.

Întâlnirea România – Italia, din play-off-ul Billie Jean King Cup, se va disputa fără spectatori, în zilele de vineri, 16 aprilie, de la ora 15:30, şi sâmbătă, 17 aprilie, de la ora 14:00, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Echipa României va fi formată din Irina Bara (132 WTA), Mihaela Buzărnescu (136 WTA), Elena Gabriela Ruse (23 ani, 166 WTA) şi Monica Niculescu (174 WTA la simplu şi 55 WTA la dublu).

Din echipa Italiei vor face parte Martina Trevisan (27 ani, 99 WTA), Jasmine Paolini (25 ani, 103 WTA), Elisabetta Cocciaretto (20 ani, 111 WTA), Giulia Gatto-Monticone (33 ani, 177 WTA) şi debutanta Bianca Turati (23 ani, 281 WTA).