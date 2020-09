Momente grele pentru Pavel Badea! Vestea cumplită primită de oficialul Craiovei

Pavel Badea, cunoscut drept părintele spiritual al Craiovei din Liga 1 și fost manager general al clubului patronat de Mihai Rotaru, trece prin momente extrem de dificile.

Conducătorul clubului U Craiova, care activează în Liga 1, a primit o veste tristă în cursul acestei zile. Mama fostului căpitan al Universității Craiova s-a stins din viață.

Vestea dispariției mamei oficialului din Bănie a fost făcută de clubul U Craiova, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

„⚫ Mama lui Pavel Badea s-a stins astăzi din viață. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Suntem alături de tine, Bădiță!”, a sunat anunțul trist al oltenilor.

⚫ Mama lui Pavel Badea s-a stins astăzi din viață. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Suntem alături de tine, Bădiță! Publicată de Universitatea Craiova pe Miercuri, 23 septembrie 2020

Pavel Badea avea o legătură strânsă cu mama sa

„Cred că toți ne-am dus la mama. Nu am fost mămos, dar am știut că o am alături de mine și la bine și la greu și întotdeauna a fost alături de mine în momentele grele. Îi mulțumesc și îi doresc multă sănătate.

Au fost multe momente grele. Singur, într-un oraș mare, cu școală și antrenamente. Am avut momente în care o sunam pe mama să îmi dea un sfat, să mă îmbărbăteze”, povestea Pavel Badea într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani.