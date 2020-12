Modelul care le dă fiori fanilor lui Dinamo: “Așa s-a întâmplat și acolo!”

Venirea unor investitori străini la Dinamo i-a adus aminte lui Andrei Marc de o experiență nefastă trăită în trecut.

Fostul jucător al câinilor a ajuns în Ștefan cel Mare de la Ceahlăul Piatra Neamț, echipă “pusă pe butuci” tot de niște finanțatori de afară.

„Când am văzut că vin spaniolii, mi-am dat seama că ceva e în neregulă, pentru că așa am pățit și la Piatra Neamț cu Massone. Am mai vorbit cu Anton. La fel zicea și el: «Bă, nici măcar nu i-am văzut la față».

Fiecare jucător are familii, copii de crescut. E greu să mai rămână cineva. Eu zic că vor pleca”, a povestit fundașul pentru Pro Sport.

Marc a jucat un an și jumătate la Dinamo, dar ar spune nu unei întoarceri la Dinamo.

“Sincer, nu aș accepta o ofertă de la Dinamo. Trebuie să te gândești și la viitor. Am jucat la Dinamo, nu mai am cum să ajut. E diferență mare între salariile de acum și cele pe care jucam atunci când eram cu domnul Mircea Rednic.

Sunt și eu membru în DDB. Cred că ar fi mai bine dacă ar fi doar suporterii. Mai bine să ai salarii mai mici și să fii undeva la mijloc, decât să ai salarii mari și să fii tot acolo”, a încheiat Marc.