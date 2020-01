Gigi Becali s-a arătat dispus să renunțe la serviciile lui Bogdan Planic dacă acesta nu va accepta oferta de prelungire a contractului pe care i-o va înainta.

Bogdan Planic (27 de ani) este o piesă importantă în angrenajul echipei pregătite de Bogdan Argeș Vintilă, iar MM Stoica le dă asigurări fanilor echipei „roș-albastre” că nu se pune problema ca sârbul să plece.

Directorul sportiv al FCSB a mai dezvăluit și că fundașul central mai are contract un an și jumătate cu echipa patronată de Gigi Becali.

”Planic mai are un an și jumătate de contract cu Steaua. Nu este un subiect, plus că este greu de transferat. Avem nevoie de el, e important!”, a spus Mihai Stoica.

11 mii de euro este salariul lunar pe care Planic îl încasează la FCSB. Becali i-a promis 15 mii, dar încă nu a înaintat și o ofertă concretă.