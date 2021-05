EXCLUSIV | Mititelu Junior, obiectiv clar pentru Liga 1: ”Am renăscut ca Pasărea Phoenix. Vom ataca playoff-ul”

Remiza albă din FC U Craiova 1948 și Csikszereda, din etapa a opta din play-off-ul Ligii a 2-a, a adus promovarea pentru formația gazdă.

La finalul întâlnirii care a consemnat îndeplinirea obiectivului pentru Eugen Trică și băieții săi, Mititelu Jr., cel care conduce echipa în absența tatălui său, a intervenit pentru Realitatea Sportivă, în legătură cu promovarea pe prima scenă fotbalistică din România, cu rivalitatea locală din Craiova, dar și despre obiectivele pentru noul sezon din Liga 1.

”Meciul l-am trăit cu mari emoții ca, de altfel, oricare meci din acest play-off, tensiunea a fost maximă, am avut ceva ocazii, nu am reușit să învingem, însă până la urmă, ne-a adus promovarea. Am avut emoții în ultimele minute când Miercurea Ciuc a avut o ocazie mare și mai aveam puțin până când se termina jocul și eram matematic promovați. Au fost sentimente trăite la maxim și după tot acest chin, acum totul s-a meritat.

Echipa a fost dezafiliată, falimentată, este cea mai dezavantajată echipă din istoria fotbalului mondial cred, însă Dumnezeu e sus, ne iubește și și-a întors fața către noi și ne-a ajutat să promovăm. Din cauza pandemiei nu se pot face manifestări în masă, dar lumea se bucură, reacțiile pe rețelele de socializare sunt numeroase, este senzațional, însă trebuie să ne calmăm puțin, pentru că urmează un meci foarte greu cu Rapidul pe care trebuie să-l câștigăm. Chiar dacă suntem promovați, nu o să lăsăm garda jos, noi avem obiectiv clar, terminarea pe locul 1 și câștigarea Ligii a 2-a. Nu mergem să facem figurație în Liga 1, ci vom încerca să ne clasăm cât mai sus, chiar în play-off.

Cu siguranță în Liga 1 vom evolua pe ”Ion Oblemenco”. Legat de rivalitatea din oraș, conform unui sondaj din România, s-a văzut că avem 75 la sută dintre suporteri care vor ține cu echipa noastră. Noi știm acest lucru, nu mai e nevoie de niciun sondaj. Acum lucrurile vor reveni la normal, acest club a renăscut ca Pasărea Phoenix. Craiova, cea care tocmai a promovat în Liga 1, are cea mai mare masă de suporteri din România”, a fost intervenția lui Mititelu Jr., la finalul jocului care a adus promovarea matematică în Liga 1.