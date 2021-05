VIDEO | Mititelu Jr., în culmea fericirii după promovare: ”E magic, suntem în Liga 1, unde ne este locul”

FC U Craiova a promovat matematic în Liga 1 după ce a remizat cu Csikszereda, scor 0-0, în etapa a opta din play-off-ul Ligii a 2-a.

Jocul trupei lui Eugen Trică nu a convins, dar rezultatul era cel mai important. La finalul partidei care a adus promovarea pe prima scenă fotbalistică din România, a început sărbătoarea pe ”Ion Oblemenco”. Mititelu Jr., cel care conduce echipa în absența tatălui său, a vorbit după meci despre perfomanța reușită de FC U Craiova. Acesta s-a arătat foarte fericit și a avut un mesaj războinic pentru marea rivală din prima ligă.

”E cea mai fericită zi din viața mea! Echipa a promovat meritat! CS U, nici nu știi cât de mică începi să fii! Ne-am întors în Liga 1. E un moment magic. Am un mare regret că tatăl meu, cel căruia i se datorează totul, nu se poate bucura alături de noi. Sunt convins că e bucuros acolo unde e, în spatele gratiilor. Suntem în Liga 1, unde ne este locul. Suporterii sunt foarte aprigi, vom încerca să ne întărim, mai e nevoie de jucători. Începând de mâine ne apucăm de treabă. Dar vrem să terminăm play-off-ul pe 1, să facem 6 puncte în următoarele 2 partide.

Ar fi păcat să nu fim lideri la finalul acestui sezon. Am îmbătrânit mult în aceste meciuri din play-off. A fost teribil. Merita toată această așteptare, împlinirea sufletească după care tatăl meu aleargă de 10 ani. E o mare nedreptate ce se întâmplă. Schimbarea de antrenor s-a dovedit a fi bună. Inclusiv la pauză am vorbit cu jucătorii. Nu pentru a influența treaba antrenorului, ci doar pentru a-i motiva. Am avut emoții și pentru acest meci, inclusiv. Mulți ne-au luat în râs la început. Sunt fericit că am reușit să ne ținem de promisiune. În caz că fotbalului ne-a fost dor de noi, revenim!”, a declarat Mititelu Jr., imediat după ce a ieșit din vestiar, ud și plin de șampanie.