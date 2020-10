Mititelu a reacționat imediat după decizia de astăzi: “Au fost sprijiniți de mafia politică în mod criminal!”

Adrian Mititelu a avut prima reacție după ce în cursul zilei de astăzi a pierdut procesul prin care cerea interzicerea folosirea numelui de Universitatea Craiova pentru formația din Liga 1!

Finanțatorul echipei de liga a doua, FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a postat un mesaj referitor la decizia TAS, pe contul său de Facebook.

“Cine suntem noi ? Cine sunt ei? Nimeni nu poate șterge ADEVĂRUL!

Noi-nume oficial în Registrul Sportiv, U CRAIOVA 1948 ,societate sportivă înființată în anul 2013 cu scopul declarat de a sprijini și continuă activitatea clubului FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CRAIOVA ,club ce a activat până în anul 2011 (și o perioadă scurtă 2013-2014) în cadrul structurii sportive FOTBAL CLUB U CRAIOVA SĂ, în prezent în faliment după decapitările din 2011 și 2013!

Ne-am reînscris în competiție de abia în 2017 deoarece DOAR atunci am avut posibilitatea materială.

Am început un nou drum de jos cu demnitate și mândrie .

În ciudă tuturor piedicilor, blocajelor de tot felul , am reușit să RENAȘTEM , să avem perspective reale de a ajunge unde am fost cândva.

Ei- Un club înființat în 2013 în urmă dorinței acerbe a lui MIRCEA SANDU de a acoperi distrugerea UNIVERSITĂȚII CRAIOVA și de a aruncă o momeală iubitorilor Științei!

Au fost introduși direct în ligă 2 exact cum au apărut în fotbalul românesc echipele Miliției și Armatei în anii ’47-’48! AU FOST SPRIJINIȚI DE MAFIA POLITICĂ ÎN MOD CRIMINAL!

Citește și Lovitură devastatoare pentru Adrian Mititelu! Tocmai a venit decizia TAS

Au primit în mod abuziv bază de antrenament din Complexul Oblemenco făcută din banii clubului nostru ,în timp ce noi am fost aruncați în stradă , practic am fost condamnați la pieire și uitare!

Clubul care azi evoluează în ligă 1 are denumirea oficială în Registrul Sportiv U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV,însă inițial în 2013 s a numit BLUE LIONS CAPITAL BUCUREȘTI, ulterior devenind CLUB SPORTIV U CRAIOVA SA!

Asocierea cu Clubul Sportiv condus de Badea Pavel a fost făcută DOAR pt a induce în eroare suporterii adevăratei ȘTIINȚĂ!

Cum suntem juridic în prezent!

Ei au DEOCAMDATĂ dreptul să folosească în competiție exclusiv denumirea UNIVERSITATEA CRAIOVA ,raportat la faptul că marca Universitatea Craiova este deținută de clubul sportiv condus de Badea.

Putem folosi fără nicio problemă denumirile de FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA, FC UNIVERSITATEA!



Noi deținem fără tăgadă ISTORIA,PALMARESUL ȘI CONTINUITATEA SPORTIVĂ a echipei istorice UNIVERSITATEA CRAIOVA,fostă ȘTIINȚĂ,fostă UNSR,etc.

Noi deținem exclusiv siglă arhicunoscută cu LEUL!

Faptul că ei în continuare se folosesc ilegal și ilegitim de siglă și istoria noastră reprezintă abuzuri care vor fi reglate în timp!

Așa cum se cunoaște există pe rol multe alte procese civile, Instanțe naționale ori TAS, dar și penale aflate în diferite faze procesulale , vor mai dură ani până se vor finaliza, eu însă sunt încrezător că în final vom câștiga TOT, pentru că noi suntem UNIVERSITATEA CRAIOVA!

IMPOSTURĂ o să înceteze într-o zi!

INAINTESPRELIGA1#”

Cine suntem noi ?Cine sunt ei?Nimeni nu poate sterge ADEVARUL!Noi – nume oficial in Registrul Sportiv, U CRAIOVA… Publicată de Adrian Mititelu pe Sâmbătă, 17 octombrie 2020

TAS a publicat, în cursul zilei de azi, decizia prin care înștiințează clubul FC U Craiova 1948 că a pierdut procesul în care solicita ca echipa din Liga 1 să nu poată folosi marca Universitatea Craiova.

Finanțatorul echipei, Adrian Mititelu, a primit și o amendă de 10.000 de franci elvetieni (aproximativ 9300 de euro), bani care trebuie plătiți către FRF (5.000 de franci) și către Universitatea Craiova, echipa din Liga 1 (5.000 de franci).