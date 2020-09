“Mitică” Dragomir dă de pământ cu Cortacero: “Dai bani doar de biscuiți la Dinamo”

Dumitru Dragomir (73 de ani) avertizează după eșecul lui Dinamo cu Chindia, acesta este convins că noul finanțator al “alb-roșiilor” nu are planuri mari cu echipa din “Ștefan cel Mare”.

Fostul președinte al LPF are informații că Pablo Cortacero are de gând să investească doar 1 milion de euro în primul an la Dinamo, o suma infimă pentru nevoile “câinilor”. “Oracolul din Bălceşti” trage un semnal de alarmă pentru suporterii echipei din “Ștefan cel Mare”.

“Terminați, băi frate, cu Cortacero ăsta. Omul nu știe pe ce lume este și crede că Dinamo este un club de care să își bată el joc. Păi, bă, băiatule, dacă tu crezi că doar 1 milion de euro, că atât am auzit că ai vrea să bagi în primul an la Dinamo, îți ajung să îți faci reclamă pe cârca unui asemnea club mare din România, atunci înseamnă că nu ai toate rotițele la cap.

Dar eu cred că el nici banii ăștia nu îi va investi pentru că nu are nicio treabă cu spiritul lui Dinamo și nu s-au trezit spaniolii să piardă banii prin România că sunt ei băieți buni și sufletiști. O să bagi vreo 500-600 de mii de euro și o să crezi că i-ai păcălit pe suporteri, nu? Bagă, bă, frate 5-6 milioane de euro încă din primul an, iar eu atunci îmi voi scoate pălăria în fața ta. Dacă nu ai de gând să bagi banii ăștia, atunci trebuia să stai tată acasă. Păi tu le dai bani de biscuiți astora de la Dinamo? Le arunci câte 25 – 30 de mii de euro, hai să zicem 100 de mii de euro, iar apoi dați sfoară prin presă că ați băgat și ați dres voi marii salvatori ai lui Dinamo. Pe noi ne învățați voi șmecherii din astea? Ieși public și spune clar câți bani ai chetuit până acum la Dinamo. Dar cu acte concrete, nu cu vorbe”, a declarat Dragomir pentru ProSport.

“Mitică” Dragomir a declarat că fostul selecționer, Cosmin Contra, nu va avea viață ușoară la clubul din “Ștefan cel Mare” și este de părere că salvarea lui Dinamo putea veni doar de la Borcea, Nețoiu sau Badea, dar aceștia nu au de gând să mai investească la clubul “alb-roșu”.