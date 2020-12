Mister elucidat! Ce club legendar oferă 12 milioane pentru Man

Se cunoaște echipa care vrea să-l transfere pe Dennis Man (22 ani)!

Așteptarea a luat sfârșit pentru ”perla” FCSB-ului, Man poate ajunge în Serie A. Ieri, Becali anunța că Man va pleca în Italia, dacă echipa care a pus ochii pe el oferă 14 milioane de euro.

“Eu cred că Man va pleca primul. Pentru Man am și acum oferta de 12 milioane. Adică am, dar nu mă mai interesează pentru că am refuzat-o și am zis. Adică, de la 15 am scăzut la 14.” a declarat Becali pentru sport.ro.

Chiar dacă Becali nu a dezvăluit numele echipei, misterul a fost elucidat. Potrivit sursei citate, Fiorentina, fostul club al selecționerului de tineret Adrian Mutu, a pus ochii pe Man.

Toscanii se află pe locul 14 în Serie A, iar tehnicianul Prandelli caută întăriri pentru a nu avea emoții în privința retrogradării.

Doar 2 milioane de euro stau între Man și transferul său în Italia. Becali cere 14 milioane, în timp ce formația ”Viola” a oferit doar 12. Rămâne de văzut dacă italienii sunt dispuși să pluseze.