Mișcări total neașteptate în Giulești! Alți doi fotbaliști au părăsit echipa

Rapid a început curățenia de iarnă în săptămâna dinaintea Crăciunului.

După ce Alex Pop și Bogdan Manole și-au reziliat contractele cu trupa din Grant pe 17 decembrie, astăzi a fost făcut anunțul despărțirii de alți doi jucători ai alb-vișiniiilor.

Cătălin Ţîră, fiul fostului fotbalist giuleştean Ştefan Ţîră, a plecat de la Rapid, după ce a fost înștiințat că nu face parte din strategia de viitor a noului antrenor al divizionarei secunde, Nicolae Grigore. Atacantul ajunsese la echipă la începutul seoznului însă nu a marcat în 10 partide disputate în Liga 2. Înainte să ajungă în Giulești, Țîră a jucat pentru FC Voluntari.

O altă pierdere este și cea a lui Alexandru Dulca, nepotul fostului internațional rapidist Cristi Dulca. El are cifre similare celuilalt “disponbilizat”, Cătălin Țîră. A bifat 8 partide în tricoul Rapidului, însă a reușit să puncteze o dată, în meicul de Cupa României cu Progresul Spartac. Dulca are 23 de ani și era de un an și jumătate la Rapid.