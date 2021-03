Mirel Rădoi, selecţionerul României, a reacţionat după ce naţionala de fotbal a fost umilită în Armenia, unde a pierdut, scor 2-3.

Golurile partidei de la Erevan au fost marcate de către Spertsyan, în minutul 56, Haroya, în minutul 87 şi Barsegyan pentru Armenia, respectiv Cicâldău, în minutele 62 şi 72 pentru formaţia pregătită de Mirel Rădoi.

La finalul jocului, Radoi a declarat că se gândeşte să demisioneze de la naţională, dacă lucrurile nu pot merge într-o direcţie bună. Acesta nu ăşi explică cum de jucătorii săi au făcut atâtea greşeli în meciul cu armenii.

,,După un început ezitant de joc, Armenia a deschis scorul. Apoi, când noi aveam nevoie de atitudine şi personalitate, ne-am relaxat, crezând că adversarul nu mai poate să întoarcă rezultatul. Îmi pare rău pentru efort, dar golurile sunt venite pe situaţii prevăzute înainte de meci. Mi-e imposibiil să îmi dau seama la ce altceva se gândesc în afară de fotbal când sunt în teren. Am făcut altceva decât ştiam că trebuie să facem. E peste puterea mea de a întelege în momentele astea. Le ştiu, le discutăm la analiză, şi totuşi greşim.

Am avut mult mai multe momente de blackout decât la meciul cu Macedonia. Ce vă spun acum, asta le-am zis şi lor după joc. Nu ca să închidem jocul l-am băgat pe Creţu? L-am băgat atacant? Daca vă pricepeţi mai bine, atât am putut în seara asta noi, cei din staff. Dacă mereu găsiţi ceva mai departe, n-o să discutăm decât argumente şi contraargumente. Creţu a fost introdus să închidem jocul, vedeţi că aveam doi atacanţi. Keşeru venea între linii tocmai pentru a putea să ţinem puţin de balon.

Nu ştiu cum va continua campania, mă încearcă momente ciudate. Era un moment foarte important pentru noi. Am avut doua meciuri destul de importante, meciul cu Islanda, cand n-am reactionat cum a trebuit, in seara asta, la fel, nu am controlat jocul. Ne-am relaxat. Mi-e greu sa ma gandesc ce poate urma daca noi am reusit sa intoarcem rezultatul si nu am reusit sa tinem de balon. Poate ceea ce discut cu ei nu ajunge foarte clar la urechea lor. Am incercat sa schimbam un intreg compartiment, sa aducem echilibru, din pacate nu ne-a iesit. Pentru mine, pentur noi ca staff, e un semnal de alarma. Daca echipa nu are personalitate si atitudine in momentele cand noi chiar avem nevoie, va trebui sa-mi pun un mare semn de intrebare.

În momentul de faţă îl am. Il am de cum s-a terminat partida. Vreau sa mai treaca o perioada de timp. O sa avem o discutie. Poate, cu venirea altui antrenor, se pot remedia lucrurile. Nu e posibil sa vii intr-un moment foarte bun… Eram pe locul 2 cu o victorie. Aveam meciuri directe cu Macedonia si Armenia. Am explicat de cand am aterizat aici. Chiar si inainte de meci, chiar si la pauza. Imi pun semne mari de intrebari de ce nu au putut sa reactioneze.”, a declarat Mirel Rădoi, la finalul jocului cu Armenia, pentru Pro X.

În urma rezultatului din această seară, România se află pe locul 4 în grupa de calificare, cu 3 puncte după trei partide disputate.

De cealaltă parte, Armenia, după victoria de la Erevan, se află pe locul 1 în grupa din care mai fac parte Macedonia de Nord, Islanda, Germania şi Liechtenstein.

Cum arată clasamentul grupei J, din care face parte şi naţionala condusă de Mirel Rădoi