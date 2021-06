Echipa naţională de fotbal a României a fost învinsă de reprezentativa Georgiei cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploieşti, într-un meci amical.

La finalul partidei de verificare, selecționerul Mirel Rădoi a declarat că înfrângerea nu a reflectat realitatea de pe teren.

“Se pare că a devenit o obișnuință să pierdem. Nu am ce să le reproșez băieților. Rămâne frustrarea ocaziilor ratate. Din punctul meu de vedere am pierdut nemeritat. Am fost neinspirați. Le-am dat ocazii. Eu vreau să marchez mai mult decât adversarul cu un gol. E foarte greu să facem și schimbul de generații, să jucăm și spectaculos, să ne și calificăm la turnee finale.

Dacă Răzvan Marin a ratat nu înseamnă că nu va mai executa penalty-uri de acum înainte. Nu știu cum portarul lor a putut respinge mingea lui Denis (nr: Alibec). Ratăm cu mare ușurință.

Jucăm cu una dintre cele mai bune echipe din lume. Evident că în momentul ăsta toată lumea se va gândi câte goluri vom primi cu Anglia“, a declarat Mirel Rădoi, după amicalul România – Georgia 1-2.