Mirel Rădoi, dezamăgit de accidentarea lui Florinel Coman: ”L-am luat sănătos și el va pleca accidentat”

Florinel Coman s-a accidentat în debutul partidei cu Macedonia de Nord de aseară, de pe Arena Națională.

Iar jucătorul a devenit indisponibil și pentru celelalte două jocuri ale naționalei din această lună, cu Germania și Armenia. Informația a fost oferită de oficialii FRF. Ultima informație legată de starea medicală a fotbalistului de la FCSB a fost oferită de Gigi Becali. Florinel Coman va fi indisponibil două luni, semn că ratează restul sezonului.

Selecționerul său de la națională, Mirel Rădoi, s-a arătat profund dezamăgit de situația în care a ajuns mijlocașul din punct de vedere fizic. Acesta a declarat că îi pare rău că nu se va mai putea baza pe serviciile lui Coman și susține că nu l-a forțat pe jucătorul de la FCSB în partida cu Macedonia de Nord.

”De ce am ales și de ce am mizat pe titularizarea lui Florinel și de ce Vali a intrat pe parcurs, am spus și după meci. În plus, oricine ar fi fost în situația mea, nu s-ar fi gândit să menajeze jucători cu Macedonia de Nord pentru a fi proaspeți cu Germania, pentru că nu știi ce-ți va aduce acea partidă.

Nu suntem o națională atât de puternică încât să ne permitem să pierdem puncte cu Macedonia, dar să avem foarte mari speranțe că putem învinge Germania”, a explicat Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Totodată, selecționerul a declarat că se simte afectat de faptul că la momentul convocării, Florinel Coman nu acuza probleme medicale, dar care este nevoit în cele din urmă să părăsească accidentat cantonamentul naționalei.

”Nu vom odihni sau menaja jucători decât din punct de vedere fizic. Atunci, nu vom forța, pentru că noi îi luăm sănătoși de la cluburi și vrem să-i trimitem sănătoși înapoi.

Îmi pare rău de situația lui Florinel, am discutat cu el zi de zi, medicul nostru a luat legătura cu medicul de la FCSB pentru a afla dacă a avut probleme medicale și care este starea lui, rapoartele noastre fizice nu ne-au arătat probleme, sper să nu fie foarte gravă accidentarea.

Și noi ca staff suntem într-o situație dificilă pentru că noi l-am luat sănătos și el va pleca accidentat, dar și pentru că nu ne mai putem baza pe un fotbalist de valoare”, a mai precizat Rădoi.

Este a doua accidentare din acest sezon pentru fotbalistul celor de la FCSB, după cea de lungă perioadă de timp suferită în partida cu Backa Topola, din preliminariiile Europa League.