Mirel Rădoi a explicat de ce a ales să continue pe banca României: “Am avut câteva discuții sincere cu Federația!”

Actualul selecționer al primei reprezentative a României, Mirel Rădoi, a fost la un pas să renunțe la postul său, dar în urma discuțiilor cu oficialii FRF se pare că și-a revizuit decizia!

Selecționerul României, Mirel Rădoi, a fost ținta criticilor după rezultatele naționalei din acest început de an. Înfrângerea istorică contra Armeniei, scor 2-3, a agitat apele în fotbalul românesc. La finalul partidei, Rădoi a mărturisit că este o mare problemă în rândul echipei naționale la nivel de atitudine și comunicare și nu înțelege de ce nu reușește să transmită informațiile către jucători. Ulterior, tehnicianul în vârstă de 40 de ani a dezvăluit că se gândește chiar să renunțe la postul pe care îl ocupă în prezent.

Acum, la aproximativ o lună și jumătate de la duelul din Erevan, Mirel Rădoi a vorbit despre situația sa și a mărturisit că a decis să continue în urma unei discuții avute cu oficialii FRF. Totodată, selecționerul a ținut să declare că este în continuare supărat din cauza ultimelor rezultate, dar speră ca începând cu următoarele meciuri să vadă o schimbare de atitudine din partea elevilor săi.

“S-a plecat de la acea declarație de la flash-interviu, când am fost întrebat dacă am în cap intenția de a demisiona. Și am spus că în mintea mea există și această situație. Am avut câteva discuții sincere cu federația în care am explicat ce s-a întâmplat, cum vedem noi soluțiile pentru viitor și le-am spus că atunci când nu vor mai avea încredere în staff-ul nostru, în ideile noastre, în acest proiect, nu vom sta să ne legăm de nicio clauză. Eu, dacă nu aveam încredere, nu mă aflam astăzi aici.

Supărarea rămâne, trebuie să mergem mai departe pentru a încerca să avem rezultae mult mai bune decât până acum. Greșelile din acea partidă (n.r. cu Armenia) cred că nu m-au supărat doar pe mine, am avut o discuție cu jucătorii imediat după meci, sper că au înțeles ceea ce trebuia să înțeleagă din discursul meu. Raportul este făcut, eu am avut o discuție cu FRF, acel raport nu va fi făcut public. Îl numim raport de acțiune în care explicăm toate motivele pentru selecție, antrenamente, va fi pus la dispoziția Federației, dar nu va fi făcut public.

Este posibil ca noi să nu transmitem mesajul foarte clar, ne gândim în ce formă ar trebui să comunicăm cu jucătorii. E clar că vina este comună pentru rezultatele din ultima perioadă. Trebuie să îmbunătățim jocul, să jucăm bine și să aducem puncte. “, a spus Mirel Rădoi, potrivit Digi Sport.