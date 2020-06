Mircea Rednic dă vina pe neșansă după înfrângerea în fața Clinceniului: „Am controlat jocul”

Mircea Rednic nu și-a pierdut calmul, deși echipa sa a capitulat în fața rivalei la retrogradare, Academica Clinceni. Antrenorul din Copou susține că Poli Iași a controlat meciul și doar neșansa a făcut ca cele trei puncte să meargă la oaspeți.

Poli Iaşi a capitulat, joi, pe teren propriu, cu scorul de 0-1, în fața formației Academica Clinceni, în etapa a patra a play-out-ului Ligii 1.

„E greu să comentezi un astfel de meci. Am controlat jocul, am avut ocazii în prima repriză, am fi meritat să înscriem măcar un gol. Am început bine repriza a doua, ne-am dominat adversarul, iar pe un contraatac… nici nu știu dacă a fost pasă, șut… nici n-am văzut golul. Le-am spus să uite cât mai repede acest meci. Au făcut o repriză bună cu Viitorul, acum un meci bun, dar fotbalul se joacă pe goluri”, a spus „Puriul” la finalul meciului cu Academica Clinceni.

Rednic a ținut să-l avertizeze pe Târnăvanu că nu va prinde minute în tricoul FCSB dacă nu-și va ridica nivelul de joc.

Gigi Becali l-a cumpărat pe Ștefan Târnovanu de la Poli Iași, dar l-a lăsat sub formă de împrumut acolo până la finalul acestui sezon. 200 de mii de euro a plătit patronul FCSB pentru tânărul portar al Iașiului.

„Ei au avut un portar foarte bun, care a profitat de șansa care a avut-o. Nu i-am spus nimic lui Târnovanu. Trebuie să înțeleagă că dacă nu joacă la noi, n-are nicio șansă în altă parte. Cea mai importantă calitate la un jucător tânăr e modestia. Dacă cea mai mare performanță a lui este că a semnat cu FCSB, o să aibă mult de pierdut.

Eu la meciul de debut în prima divizie mi-am dat un autogol, nu avem ce să facem. Trebuie să pregătim foarte bine meciurile următoare. Am avut momente mai grele în carieră, la Mouscron. La cum am jucat astăzi, eu sunt optimist”, a mai spus Mircea Redni.

