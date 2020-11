Mircea Rednic dezvăluie cum a vrut să o preia pe Dinamo! ,,Aveam buget de un milion de euro”

Dinamo a fost preluată în vară de un grup de spanioli care îşi propuneau să facă din echipă o forţă, dar lucrurile nu s-au potrivit.

Dinamo a intrat şi mai adânc în ,,groapă”, după ce spaniolii au venit la echipă şi au început să dea salarii de zeci de mii de euro pe care încă nu au reuşit să le achite.

Mircea Rednic, fost jucător şi antrenor la Dinamo, spune că în perioada în care Negoiţă voia să vândă clubul, acesta a venit cu mai mulţi sponsori pentru a prelua pachetul majoritar de la Dinamo.

Rednic spune că la acel moment ar fi venit cu câţiva sponsori în spate, iar partea lui ar fi fost de 500.000 de euro. După cum spune dinamovistul, echipa ar fi avut un buget de 1 milion de euro asigurat. Acesta a criticat şi noua conducere de la Dinamo.

Rednic mai spune că la Dinamo s-a făcut o greşeală atunci când a fost îndepărtat Dănciulescu.

„Chiar m-am interesat și am vrut să aduc pe cineva care să ia clubul Dinamo. Am avut pe cineva care voia. Dacă rămâneam eu la Dinamo aveam un buget de un milion de euro. Eu veneam cu 500.000 de euro și mai aveam câțiva sponsori. Aveam și 7 loje plătite la acel moment. Spaniolii trebuie să știe clar când preiau o societate. Nu uitați de datoriile pe care le are Dinamo.

Danciu îi încurca acolo. Eu când am fost acolo aveam nevoie de Danciu. Domnul «Iuda» (n.r. Bălănescu) m-a sunat și mi-a spus că-mi dă 10% dacă conving sponsorii să vină la echipă. Eu i-am spus că acei sponsori vin la echipă dacă rămân eu, că reprezentam o garanție. Bălănescu a făcut mult rău și e în continuare acolo”, a spus Rednic pentru Digisport.

Fără Rednic, Dinamo a ajuns foarte rău acum. Echipa se află pe locul 15 în Liga 1, cu doar 5 puncte adunate în 9 jocuri.