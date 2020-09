Mircea Lucescu, la porţile Champions League! “Când nu este speranţă, rămâne pasiunea!”

Mircea Lucescu şi Dinamo Kiev încep în această seară asaltul pentru grupele UEFA Champions League. Prima manşă a playoff-ului cu Gent se joacă în deplasare, diseară de la ora 22:00. La conferinţa de presă premergătoare partidei, Il Luce i-a impresionat pe ziariştii belgieni cu un discurs memorabil.

La 50 de ani de când a păşit pentru prima oară pe un teren de fotbal ca jucător legitimat, Il Luce le-a explicat ziariştilor într-o franceză impecabilă care este forţa care îl poartă înainte în fotbal.

“Am fost jucător, antrenor, am fost căpitanul echipei naţionale pentru mai mulţi ani. M-am construit ca om de fotbal la toate nivelele. Jucător, antrenor, chiar şi organizator. Este pasiunea care rămâne mereu, în fotbal când nu mai este speranţă rămâne pasiunea care face ca lucrurile să rămână la acelaşi nivel. Este pasiunea. Am stat acasă un an, apoi mi-am dat seama că nu pot face asta, fiindcă viaţa se termină foarte repede. Cu fotbalul, o putem prelungi!

Am avut senzaţia că mai am multe de oferit celor tineri, jucătorilor, oamenilor din fotbal în general, din experienţa acumulată“ – a spus antrenorul român cu zâmbetul pe buze.

Lucescu vrea să meargă în grupele UEFA Champions League, însă pe termen lung are un obiectiv special la Kiev.

“Cu siguranţă că vom încerca să găsim elementele cele mai importante pentru a putea să câştigăm. Vrem în primul rând să jucăm. Pe mine mă interesează în primul rând construirea unei echipe, un joc spectaculos şi în al treilea rând rezultatul ca atare. Pesemne că pentru acest nivel de competiţie rezultatul devine primordial” – a declarat Il Luce.

Ajuns la 75 de ani, Mircea Lucescu este al şaselea antrenor din topul tehnicienilor cu cele mai multe prezenţe în UEFA Champions League (103). Îl depăşesc doar Ferguson, Wenger, Ancelotti, Mourinho şi Guardiola.