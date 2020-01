Mircea Lucescu a fost, joi, în vizită pe șantierul stadionului „Arcul de Triumf”. Experimentatul antrenor român s-a arătat impresionat de evoluția lucrărilor și spune că îl întristează faptul că Dinamo nu a reușit să pornească lucrările la noul stadion.

„Il Luce” speră ca Ministerul de Interne să intervină și să sprijine dezvoltarea sportului în „Ștefan cel Mare”.

„Plâng pentru Dinamo, că Dinamo n-a reuşit să facă acelaşi lucru, în zona centrală a oraşului, din cauza unor ambiţii absolut aiurea, din orgoliul unor oameni care până la urmă au întârziat acest lucru. Sper ca Ministerul de Interne să intervină şi să încerce să revitalizeze viaţa sportivă din zona aceea, aşa cum primăria Sectorului 1 a făcut-o pentru Rapid, cu sprijinul pe care-l dau Giuleştiului pentru a reveni în prim-plan, sprijinul pe care-l dau aici, acest parteneriat care nu face decât să aducă, pe lângă echipa de rugby naţională, şi alte echipe care pot să joace aici. Şi de fotbal, şi Rapid poate să joace aici. Va fi sub oblăduirea unei federaţii, sub oblăduirea unei primării, şi asta dă siguranţa că nu se va distruge, cum s-a distrus Pro Rapid-ul, care ştiu ce am investit acolo sufleteşte şi material”, a spus Mircea Lucescu.

Fostul selecționer al României, dispus să pună umărul la reconstrucția lui Dinamo dacă va fi solicitat de oficialii clubului.

“Nu e vorba de funcţie, mâine mă pot duce şi pe lângă Dinamo dacă voi avea interes din partea lor, m-am dus şi lângă Steaua, fără nicio intenţie, nu de funcţie, nu de bani… E viaţa mea şi vreau să o trăiesc în continuare la cel mai înalt nivel. Cu Pancu ţin legătura tot timpul. Ar trebui să promoveze Rapid, nu e simplu. S-a ajuns la situaţia ca oraşe importante să nu aibă echipe în Divizia A. Divizia B e mai interesantă decât Divizia A din punct de vedere al suporterilor. (…) Asta nu e carieră, e ocuparea timpului meu liber. Şi cei de afară încearcă să mă consulte. Mi-e dor de banca tehnică, dar deocamdată nu pot. Voi vedea, eu voi fi alături de toţi cei care dau ceva sportului românesc”, a mai spus Lucescu.