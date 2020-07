Ştirea serii de miercuri a venit din Ucraina, acolo unde mai multe surse au anunţat că Mircea Lucescu este în discuţii cu reprezentanţii celor de la Dinamo Kiev. “Este un antrenor străin, dar binecunoscut fanilor lui Dinamo. Lucescu bifează ambele descrieri” – au fost primele zvonuri din Ucraina.

Lucescu le-a făcut viaţa grea fanilor lui Dinamo Kiev în cei 12 ani în care a antrenat Şahtior Doneţk. 8 titluri, 6 cupe, 7 supercupe ale Ucrainei şi succesul din Cupa UEFA (2009) sunt trofeele cucerite de antrenorul român cu echipa pe care a transformat-o în prima forţă a fotbalului din Ucraina.

