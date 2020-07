Mihalcea nu se gândește la demisie! “Facem eforturi. Sunt încrezător în continuare”

Dinamo a pierdut meciul din deplasare cu FC Viitorul, scor 0-1, în etapa a șaptea din play-out-ul Ligii 1. ‘Câinii roșii’ sunt pe ultimul loc în clasament, dar Adrian Mihalcea nu se gândește să renunțe. Antrenorul lui Dinamo este convins că echipa este capabilă să evite retrogradarea.

La Ovidiu, Virgil Ghiță a înscris în minutul 17, în urma unui corner.

În minutul 30, Deian Sorescu a trimis spectaculos, cu capul, din plonjon, dar mingea s-a dus milimetric pe lângă poarta lui Tordai.

În minutul 63, șutul lui Fabbrini a fost deviat în bara transversală, iar Dinamo a ratat egalarea.

“În a doua repriză, dacă aveam puțin noroc, am fi putut înscrie. O nouă înfrângere, dar văd o schimbare de la meci la meci, e singurul lucru care mă bucură. Băieții și-au dorit, am avut momente în care am presat și am pus Viitorul în dificultate. O fază fixă a făcut diferența, o greșeală de marcaj.

Trebuie să avem capul sus, inspirație și sunt convins că vor veni și rezultatele. Cu siguranță, nu m-am gândit, dar aceasta este situația. Nu sunt obosit, dar dezamăgire există, trec etapele și nu luăm puncte. Vor urma meciuri complicate, dar sunt convins că vor veni și victoriile.

Noi am traversat o perioadă extrem de dificilă. Suntem singura echipă care am stat în izolare 7 zile, alte echipe s-au antrenat. Am apelat la psiholog pentru că vrem să ieșim din starea asta. Jucătorii au calitate, dar avem nevoie de mai multă încredere în noi. Vom încerca să aducem mentalul băieților pe un drum bun.

Pierdem meciurile pe bandă rulantă, dar facem eforturi să trecem de această perioadă. Nu e o întrebare pentru mine (n.a. – privind o eventuală demisie), eu voi rămâne alături de băieți. E o întrebare pentru conducere. Eu sunt încrezător în continuare“, a spus Adrian Mihalcea la DigiSport.

Clasamentul play-out-ului Ligii 1