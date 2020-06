Mihalcea i-a felicitat pe jucători după eșecul cu Voluntari! “Nu este o situație dezastruoasă”

Dinamo are înfrângeri pe linie în play-out-ul Ligii 1, dar Adrian Mihalcea este optimist. După eșecul cu FC Voluntari, scor 0-1, antrenorul ‘câinilor roșii’ a declarat că este mulțumit de atitudinea jucătorilor săi și consideră că echipa nu se află într-o situație dezastruoasă.

Prima repriză din Ștefan cel Mare a fost una echilibrată. În debutul actului secund, Ioan Filip a primit al doilea cartonaș galben, iar Dinamo a rămas în inferioritate numerică.

Dinamo a primit gol din partea unui jucător crescut în Ștefan cel Mare: Ion Gheorghe. Mijlocașul în vârstă de 20 de ani a înscris în minutul 75, cu un șut de la marginea careului.

“Am fost înfrânți de Voluntari după un joc bun din partea noastră. Se vede o schimbare în bine de la ultimul meci. Din păcate, momentul în care am luat cartonașul roșu ne-a dat puțin înapoi și am fost obligați să facem pasul înapoi.

I-am reamintit la pauză lui Filip să fie mai atent, păcat. Este un jucător experimentat, și-a dorit să câștigăm azi, dar n-a reușit să se abțină! Am suferit după ce am luat acel cartonaș.

Astăzi i-am felicitat pe jucători, au făcut o partidă bună, au avut atitudine. Am avut ocazii, puteam să deschidem scorul pe finalul primei reprize. Au muncit pentru a nu pierde astăzi, iau ce-i bun de astăzi. Este supărare, nu suntem într-o poziție foarte bună și avem nevoie de puncte cât mai curând.

Sigur, situația se poate înrăutăți. Ce înseamnă situație dezastruoasă? Este o situație grea, dar nu este dezastruoasă! A fost an greu, știam de aceste probleme, nu e lapte și miere dintr-o dată! Dar nu dezarmăm, avem nevoie de acel declic! Mergem la Constanța pentru a câștiga. Mi-a plăcut atitudinea băieților și vom construi pe lucrul acesta“, a spus Adrian Mihalcea la finalul partidei.

Dinamo ocupă ultima poziție în clasamentul play-out-ului Ligii 1. În etapa următoare, ‘câinii roșii’ joacă la Ovidiu cu FC Viitorul.