Mihai Teja a anticipat victoria cu Dinamo: ”Înainte de meci mi-au spus că sunt foarte conectați”

Gaz Metan Mediaș a învins-o fără drept de apel pe Dinamo, scor 4-1, în etapa a 3-a a play-out-ului Ligii 1.

Golurile partidei de la Mediaş au fost reuşite de către Vlad Morar (’14), Ricardo Valente (’29), Ronaldo Deaconu (’39) şi Chamed (’88), din penalty, pentru Gaz Metan, respectiv Deian Sorescu (’35), pentru Dinamo.

La finalul jocului, antrenorul învingătorilor, Mihai Teja, a declarat că este încântat de evoluția elevilor să-i, dar, în acealași timp, a tras un semnal de alarmă că nimic nu este decis în play-out și că multe se mai pot întâmpla până la finalul sezonului.

”Ne bucurăm că am câștigat acest meci. Era foarte important pentru noi, jucam acasă, veneam după un început nu foarte bun de play-out, deși nu cred că am jucat rău. Mă bucur pentru băieți pentru că muncesc foarte mult, nu am ce să le reproșez, au avut atitudine bună, și-au dorit foarte mult astăzi, chiar și înainte de meci mi-au spus că sunt foarte conectați.

Mai avem multe meciuri, deocamdată nu am făcut nimic, nu am reușit nimic. Mai avem acum un joc la Sibiu cu Hermannstadt foarte important. Noi vrem să ne gândim la viitor, să terminăm cât mai sus pentru că în play-out este destul de dificil. Dacă nu câștigi două-trei meciuri poți să fii la retrogradare, dacă câștigi două-trei meciuri, poți să te bați la locurile șapte-opt. Deci nu trebuie să luăm fiecare meci și sa zicem că ne-am salvat sau că suntem la retrogadare. Trebuie să avem răbdare și să scoatem maxim din fiecare meci pentru a fi mai sus în clasament.

E greu să-i motivezi pe jucători, joci cu sabia deasupra capului, e presiune foarte mare, dar mă bucur că am un grup bun și au înțeles că trebuie să dea maxim. Fără muncă, fără determinare, fără atitudine nu pot să facă nimic. Trebuie să dai tot ce ai mai bun la fiecare meci”, a declarat la finalul meciului antrenorul medieșenilor.

În urma victoriei entuziasmante, Gaz Metan Mediaş se află pe locul 4 în play-out, cu 21 de puncte acumulate până acum în clasament. Formația lui Mihai Teja va juca în etapa următoare cu Hermannstadt, pe 28 aprilie.