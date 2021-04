Mihai Rotaru anunţă hegemonia Craiovei, după victoria din derby: ,,Îi batem pe FCSB 30 de ani la rând”

Mihai Rotaru, patronul Universităţii Craiova, a reacţionat şi el după ce e chipa sa a învins-o pe FCSB în Bănie, scor 2-0.

Deşi formaţia sa a câştigat în doar 4 zile meciurile cu CFR Cluj şi FCSB, Mihai Rotaru susţine că este extrem de important ce fac elevii lui Ouzounidis şi în meciul cu Academica Clinceni, de duminică.

Patronul oltenilor mai spune că a venit vremea Caiovei să o învingă pe FCSB, după ce în ultimii ani ,,roş-albaştrii” câştigau aproape orice meci direct disputat.

,,Eu zic că trebuie să fim cumpătaţi, e extrem de important ce se întâmplă duminică la meciul cu Clinceni. Trebuie să ne uităm la locul 2, despre titlu vorbim mai târziu. Dacă vom câştiga la Clinceni, cel puţin pentru o zi suntem pe locul 2.

Ei au avut multe ocazii în sezonul regulat, dar dacă analizăm meciul, 60 de minute am fost echipa mai bună. Ei au fost mai buni, dar în ultimele 30 de minute, noi am avut ocazii să înscriem, dar din păcate nu au intrat.

E greu de spus dacă m-am aşteptat sau nu, dar pot spune că e frumos. Să baţi CFR şi FCSB în 4 zile e o senzaţie plăcută.

Dinamo a reprezentat pentru Craiova ceea ce reprezintă FCSB-ul în ultimul timp, dar am spus acum un an de zile: când începem să îi batem frecvent, îi batem 30 de ani la rand. Deocamdată nu am început să îi batem frecvent, dar eu cred că o să vină şi vremea asta.”, a declarat Mihai Rotaru, pentru Pro X.

În urma rezultatului înregistrat aseară, între Craiova şi FCSB, scor 2-0, FCSB se află acum pe locul 2 în campionat, cu 39 de puncte, iar Craiova pe poziţia a 3-a, cu 37 de puncte.