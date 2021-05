VIDEO | Mihai Iosif, cu picioarele pe pământ după succesul cu ASU Poli: ”Ne bucurăm, dar nu sărbătorim”

Rapid București a făcut un mare pas spre Liga 1 după succesul obținut în dauna celor de la ASU Poli Timișoara.

În cadrul etapei a opta din Liga a 2-a, în partida de la Buftea, formația lui Mihai Iosif s-a impus cu 1-0, grație reușitei date de Sefer, în minutul 65. La finalul jocului, antrenorul ”giuleștenilor” s-a bucurat pentru victoria obținuă, dar este conștient că echipa sa mai are de tras pentru a obține ”biletele” pentru Liga 1. În etapa viitoare, Rapid va juca în compania celor de la FC U Craiova, echipă deja promovată în primul eșelon.

”Este prematur să sărbătorim. Ne bucurăm, dar nu sărbătorim. A fost o presiune enormă, o tensiune enormă, parcă a durat o veșnicie acest joc, presiunea și-a pus amprenta asupra noastră.

Cred că am dominat meciul cap-coadă, chiar dacă și adversarii au avut două șanse. Este o victorie meritată. Poate că ratarea penalty-ului ne-a afectat, dar, până la urmă, suntem fericiți că am câștigat. N-am discutat maniera de arbitraj de la Călărași, nu o discut nici acum.

Dacă vom câștiga cu FC U Craiova, vom fi și noi promovați. Craiova a dominat campionatul, a meritat promovarea. Ionuț Voicu nu e accidentat, el este căpitanul de care orice vestiar are nevoie, are o inimă imensă, îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru echipă, 100% va mai prinde minute”, a declarat Mihai Iosif, la finalul meciului de la Buftea.

Antrenorul Rapidului a vorbit și despre gestul care i-a adus eliminarea în partida cu ASU Poli. Acesta a încercat să blocheze repunerea rapidă a adversarilor, iar arbitrul l-a sancționat. Pentru gestul făcut, Mihai Iosif nu va sta pe bancă la meciul cu FC U Craiova 1948. ”Nu am sărit la cap, că nu mai pot să sar, din instinct am făcut acel gest, nu a fost intenționat. Nu am jignit pe nimeni, nu rămâne echipa fără antrenor, sunt aici”, a spus Mihai Iosif.