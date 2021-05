Mihai Iosif a făcut spectacol după meciul contra Universității Craiova: “Contele de Monte Cristo toți am fost”

Antrenorul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat luni seară, după meciul cu Universitatea Craiovs, că promovarea în Liga 1 este un vis devenit realitate.

“A fost o încărcătură extraordinară. Este un vis devenit realitate pentru noi toţi. Am plecat din noroi până la gât şi am reuşit să promovăm. De când am plecat la drum am ştiut că vom promova. Suntem fericiţi. De unde am plecat şi unde am ajuns… Nimeni nu ne dădea parcă nicio şansă”, a spus Iosif.

”Am plecat de jos din noroi, Contele de Monte Cristo toți am fost. V-aţi făcut fericiți copiii, să se mândrească cu voi, mamele vor fi fericite că au acești copii minunați, soțiile vor fi fericite”, a mai spus tehnicianul alb-vișiniilor.

Universitatea Craiova a învins-o, luni, în deplasare, cu scorul de 3-1, pe Rapid, într-un meci disputat la Buftea, în etapa a noua, penultima a play-off-ului Ligii a 2-a.

Cu o etapă înainte de final, Universitatea Craiova e lider în clasamentului play-off-ului, cu 53 de puncte, iar Rapid o urmează în clasament, cu 49 de puncte. Cele două echipe au obținut matematic promovarea în Liga I.

Rapid a promovat matematic în Liga 1, în urma remizei dintre CS Mioveni și ASU Poli Timișoara, scor 2-2, din penultima etapă a play-off-ului Ligii 2.