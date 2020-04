Mihaela Buzărnescu, nominalizată printre cele mai bune jucătoare de mână stângă din circuitul WTA

View this post on Instagram

De cate ori ma gandesc la eforturile si sacrificiile facute pentru tenis imi aduc aminte ca putem trece peste orice! Ca orice moment greu, si pandemia va trece si vom reveni la vietile noastre. Este important sa ramanem optimisti orice s-ar intampla. . . Each time I think about my sacrifices and all the hard times I had in my career, I know I can overcome anything! And like all bad things, this pandemic will come to an end! It ’s important to keep our spirits high and stay optimistic! Photo @abubusworld #mikiwta #mikibuzarnescu #tennispro #stayhome #stayoptimistic #goodvibesonly