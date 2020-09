Messi sr. şi Josep Bartomeu, discuţie de 90 de minute la Barcelona! Cum au forţat catalanii viitorul lui Messi

La sosirea în Barcelona, Jorge Messi a vorbit despre viitorul fiului său, dar a evitat întrebările pe tema unui transfer la Manchester City.

📽 — Jorge Messi answers questions from a journalist. [@DeportesCuatro]

Journalist: “ Is Leo going to go leave Barça or what?”

Jorge Messi: “I don't know”

Journalist: “How do you see it?

Jorge Messi: “Difficult”

Journalist: “Difficult to stay?”

Jorge Messi: “Yes” pic.twitter.com/OBleib6efs

