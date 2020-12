Messi şi-a plănuit viitorul! “Vreau să experimentez viaţa acolo!”

Leo Messi a fost protagonistul unui interviu spectacolus realizat de jurnalistul Jordi Evolve pentru postul La Sexta. Starul Barcelonei a lăsat un indiciu cu privire la planurile sale de viitor.

Messi, al cărui contract cu Barcelona expiră la finalul sezonului, a declarat că nu va începe negocieri imediate cu niciuna dintre echipele interesate de semnătura sa. Argentinianul a dezvăluit însă că i-ar plăcea să traverseze oceanul pentru o a aventură în Statele Unite.

La pregunta del millón. Y la respuesta. #MessiÉvole pic.twitter.com/3B2M9SwROJ — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

” – Cum am spus, nu am nimic clar acum la final de an. Voi aştepta să se termine sezonul. Mă gândesc să mă întorc atunci când nu voi mai fi jucător la Barcelona, într-o formă sau alta, dar să fiu în club, pentru a aduce ceea ce simt şi a ajuta clubul prin ceea ce ştiu.

– Când ai sput că te vei întoarce, asta presupune că vei pleca?

– Am avut mereu visul de a experimenta viaţa în Statele Unite, în acea ligă. Nu ştiu dacă se va întâmpla sau nu, mă gândesc doar cum se va termina sezonul. Nu ar fi bine să mă gândesc la ceea ce voi face, fiindcă nu ştiu nici eu” – a declarat Messi.

La finalul interviului, jurnalistul i-a oferit lui Messi două ghiduri turistice ale oraşelor Manchester şi Paris. “Nu am nevoie de ele, păstrează-le tu!” – a replicat cu zâmbetul pe buze starul catalanilor.

Messi a stabilit recent un nou record: a ajuns la 644 de goluri înscrise pentru Barcelona, cu unul mai multe decât reuşise brazilianul Pele pentru Santos.