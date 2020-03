România se pregătește pentru o criză financiară, pe fondul pandemiei de coronavirus, iar fotbalul nu scapă de recesiune. O parte dintre echipe au anunțat reducerea salariilor pentru fotbaliști și staff, iar Chindia Târgoviște a pus în aplicare șomajul tehnic.

Dinamo avea probleme financiare cu mult înaintea pandemiei de coronavirus. Fotbaliștii aveau restanțe salariale de câteva luni.

Portarul Cătălin Straton (30 de ani) este de acord cu reducerea salariului, după suspendarea competițiilor, dar cere plata sumelor restante.

“Avem restanțe pentru ianuarie – februarie. Atunci nu era nicio pandemie și sper să fim plătiți. Despre pandemie… ce să zic. Să fim și noi plătiți cu 75% din salariu. Eu înțeleg situația, dar lucrurile nu sunt corecte. Noi am negociat un contract și corect ar trebui să fim plătiți cu 75% din cât câștigăm acum.

Eu sper să ne primim restanțele. E greu și pentru noi. Am mai avut probleme cu întârzierile salariale, dar când se ajunge la 90 de zile.. atunci trebuie să fim plătiți. Nu mă îngrijorez pentru că nu ai cum să rupi contractele atât de simplu. Cred că vor fi multe litigii pe rol. Eu mai am doi ani și jumătate cu Dinamo. Nu știu dacă își doresc să scape de mine, nu văd niciun motiv. Am un salariu normal, dar nu este foarte mare“, a spus Straton pentru ProSport.

