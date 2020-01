View this post on Instagram

Ripenso a tutto quello che ho passato, alle gioie e alle emozioni, in campo e fuori, con quel gruppo fantastico con cui per un anno e mezzo ho condiviso lo stesso spogliatoio e con voi tifosi, che avete sempre creduto in noi e nel nostro sogno. Ringrazio tutto lo staff del Genoa che mi ha dato l’ opportunità di giocare in un ambiente unico e per avermi permesso di migliorare professionalmente e umanamente. Questo capitolo emozionante è giunto al termine ed è arrivato il momento di intraprendere una nuova avventura. GRAZIE.