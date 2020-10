Mesajul lui Ianis Hagi pentru jurnaliștii scoțieni: “6 puncte din 6 posibile”

Presa din Scoția l-a taxat pe Ianis Hagi pentru evoluția din a doua etapă a grupelor Europa League.

“Gerrard așteaptă acțiune din partea lui, dar acum nu a avut suficientă șiretenie în joc. A ratat o ocazie la începutul meciului, a irosit mingi și a părut obosit, per ansamblu. Lipsă de viteză la acest nivel“, a scris The Scottish Sun.

“Hagi a căutat scânteia creativă. A găsit-o rar. Legătura cu Tavernier nu a mai fost la fel de eficientă ca de obicei” au zis cei de la Daily Record.

Tânărul internațional român le-a răspuns ziariștilor scoțieni printr-un mesaj pe Twitter.

“6 puncte din 6 posibile. Start excelent în Europa League. Deja sunt concentrat pentru meciul de duminică“, a scris Ianis Hagi.

6️⃣ points out of 6️⃣💥Great start in @EuropaLeague 🙌 Already focused on Sunday’s match 🔜💪#UEL pic.twitter.com/gJPX6jgJtL

— Ianis Hagi (@IanisHagi10) October 30, 2020