Dennis Man (22 ani) a fost titular în meciul de verificare câștigat de România, scor 5-3, în compania selecționatei din Belarus.

La finalul confruntării, jucătorul legitimat la FCSB a declarat că speră să evolueze mai des în tricoul naționalei mari.

“Un moment frumos, mă bucur că sunt alături de băieți, ce pot să spun mai mult, sunt fericit și sper ca de acum înainte sa fiu prezent la națională.

Nu e problema că nu am reușit să marchez, important e că a câștigat echipa, am făcut o primă repriză foarte bună, în a doua ne-am relaxat puțin, e normal, dar per total a fost un meci bun.

Ne bucurăm că am evoluat și eu și Tănase în această seară, sper că am făcut-o bine și de la meciul următor să dăm mult mai mult decât în meciul acesta”, a declarat Dennis Man la Pro X, după victoria României cu Belarus.

Un ochi râde, altul plânge

„Mă simt bine în dreapta, m-am obișnuit cu postul, dar pot evolua și atacant și în spatele atacantului, important e să îmi ajut echipa.

Într-un fel îmi pare rău că nu sunt alături de tineret, îmi doream foarte mult să fiu cu ei, am jucat toate meciurile acolo, dar pe de alta parte sunt fericit că sunt aici. Orice jucător își dorește să evolueze la națională“, a mai spus Man la finalul meciului.

Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Belarus cu scorul de 5-3, miercuri seara, pe Stadionul ”Ilie Oană” din Ploieşti.