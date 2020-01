Elicopterul în care se afla Kobe Bryant s-a prăbușit pe un deal din zona Calabasas, California. Toate cele cinci persoane aflate la bordul aeronavei au murit, potrivit CNN.

„Vestea este adevărată şi foarte tristă. NBA încă nu a dat niciun anunţ, dar ştim cu toţii deja că e adevărat. Este o zi tare tristă pentru familia lui Kobe şi pentru familia NBA. Aş fi vrut să fie doar o poveste, iar Kobe a fost prea tânăr ca să se ducă. Aseară, LeBron James i-a doborât recordul de puncte şi toată lumea vorbea despre asta, iar acum uite! E o întâmplare nefericită.

Nu suntem pe Pământ o veşnicie, dar aş fi vrut şi am fi vrut cu toţii ca el să stea mai mult cu noi. Kobe a fost extrem de iubit, nu doar ca jucător şi nu doar în lumea baschetului. Ci mai ales de copii, a fost iubit ca om. A convins mulţi copii să vină la baschet.

Eu am jucat pe Coasta de Est, Kobe pe cea de Vest, dar ne-am întâlnit de câteva ori. Am jucat împotriva lui când era la începuturile carierei. Un talent imens, ce mai e de spus? A fost idol pentru mulţi iubitori ai baschetului şi a schimbat multe vieţi.

Este extrem de trist că s-a dus. Putea să mai facă atât de multe în viaţă. Mai ales că are o familie atât de frumoasă. Sper ca familia lui şi familia NBA să treacă cât mai repede peste această tragedie„, a declarat Ghiță Mureșan pentru news.ro.

RIP to the legendary Kobe Bryant, an amazing man, father, basketball player, author and much much more. He will be missed. pic.twitter.com/OrhrLlB0OS

— Foot Locker (@footlocker) January 26, 2020