Mesajul plin de subînțeles al lui Conte după ce a scris istorie pe banca lui Inter: “Am distrus un regat!”

Antonio Conte și fotbaliștii săi au oprit dominația lui Juventus care data de 9 sezoane în Serie A.

Cel care a deschis drumul unei astfel de serii fantastice a fost chiar actualul tehnician al nerazurrilor. Conte a luat trei titluri cu Juventus între 2012 și 2014, iar după o experiență ca selecționer al Italiei și una la Londra ca manager al lui Chelsea a revenit în peinsulă pentru o mare provocare. A cceptat să devină în urmă cu aproape doi ani antrenor al lui Inter. Fostul mare mijlocaș și-a adus aminte acel moment.

“N-aveam deloc o trupă competitivă, dar am acceptat provocarea. E răsplata pentru atâtea nopți nedormite. Am făcut din jucători neobișnuiți să câștige trofee luptători fără egal. Am adus la Inter crezul, viziunea mea despre fotbal.

I-am dus pe toți la limită. Dar acesta era drumul de urmat dacă vrei să învingi și să fii credibil, să onorezi istoria clubului. Cine preferă să rămână în mediocritate nu mai are dureri de cap și doarme bine”, a declarat antrenorul de 53 de ani.

Inter a câștigat al 19-lea titlu și a depășit-o acum pe marea rivală Milan, în privința succeselor all-time.

“Am scris o pagină de istorie. Cu această operă de artă am distrus un regat! Onoare lui Juve și onoare celor ce l-au doborât. Am promis din prima zi că voi face totul să luăm titlu și am reușit. Să ne bucurăm de această victorie muncită. Victoria cu Milan a fost momentul crucial al sezonului. Când ești lider, ori reziști presiunii ori ești aspirat de pluton!”, a mai adăugat fericitul antrenor al milanezilor.