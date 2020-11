MESAJ EMOȚIONANT pentru Dănuț Lupu! ”Hai, meseriașule, ridică-te, trage aer în piept, că mai avem treabă!”

Momente grele pentru fostul dinamovist, Dănuț Lupu, care se află la secția de terapie intensivă după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19!

Fostul fotbalist al câinilor, Dănuț Lupu, trece în aceste momente prin clipe grele după ce a fost infectat cu coronavirus. Fanii dinamoviști au ținut să fie alături de fostul mijlocaș al alb-roșilor și au postat un mesaj de încurajare pe pagina de Facebook “Peluza Catalin Hildan-Dinamo”.

“FOLOSEȘTE-ȚI GLEZNA FINĂ, DANE!

Ai mai fentat-o pe doamna aia cu glugă și acum 4 ani. Fă-o să se împleticească, amețește-o și mergi mai departe!

Suntem alături de tine!

Abia ne revenisem după pierderea lui Cătău și în ultimele zile am mai pierdut doi câini. Dane, ia-ne ușor! Și așa suferim pentru că Dinamo are convulsii și noi nu suntem lăsați să intrăm în sala de terapie intensivă.

Hai, meseriașule, ridică-te, trage aer în piept, că mai avem treabă!”, s-a arătat în postarea suporterilor dinamoviști.

În urmă cu patru ani, Dănuţ Lupu s-a aflat în faţa unui episod destul de dificil din viaţa sa. În cele din urmă, Lupu a trecut cu bine peste infecţia de la plămâni de atunci, dar acum are din nou probleme de sănătate, chiar dacă era o persoană foarte precaută în ceea ce priveşte pandemia de COVID-19.

“Am avut un edem pulmonar, o infecție foarte puternică la plămâni. La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plămânilor, nimic altceva. Lumea mai e și rea, mai e și bună, important e că am reușit și le mulțumesc în primul rând doctorilor că au avut grijă de mine și îi mulțumesc organismului că m-a ajutat în această cumpănă a vieții.

Poate și colegii mei vor învăța că, odată cu trecerea anilor, nu mai suntem tineri. Am renunțat și la țigări și mă bucur că nu le duc lipsa. Zici că treci ușor peste plăcerile vieții. Cred că sunt foarte mulți jucători care fumează.”, spunea Lupu pentru Digisport.

Dănuț Lupu a jucat pentru Dinamo București în perioadele 1987-1990, 1995-1997, respectiv 2000-2001.