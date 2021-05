Mesajul lui Bordeianu pentru cei care nu au crezut în el și coechipierii săi: “Am demonstrat că suntem bărbați”

CFR Cluj a câștigat titul cu numărul 7 din istoria clubului, la Botoșani, în fața echipei la care a evoluat în trecut mijlocașul ardelenilor.

Acesta a revenit în lotul vișiniilor la mijlocul acestui sezon, împrumutag din Arabia Saudită. Bordeianu a fost fericit să contribuie și la acest succes după ce în fiecare dintre ultimele 4 sezoane s-a aflat în lotul clujenilor.

“Sunt doar fericit că am reușit o performanță unică, o echipa din provincie să câștige de 4 ori și am participat la toate. E o fericire de nedescris te simți un fotbalist împlinit să câștigi trofee.

Știam că ne așteaptă un meci greu era o încărcătură aparte pentru noi fiind meciul care ne putea aduce titlul. Am avut emoții și am încercat să conservăm avantajul care ne făcea campioni”, a declarat fotbalistul CFR-ului la finalul partidei din Moldova.

Jucătorul de 29 de ani nu a uitat să le răspundă celor care pe parcursul acestui sezon nu i-au creditat echipa cu șanse pentru un nou titlu. Bordeianu a dezvăluit că se va întoarce în Arabia Saudită după acest nou treofeu câștigat.

“Oamenii sunt datori să vorbească colegii mei au avut momente mai bune sau mai puțin bune cât am fost eu plecat în Arabia. Am demonstrat că suntem bărbați în primul rând chiar dacă lumea ne-a făcut praf că suntem bătrâni.

Uite că până la urmă noi am ieșit campioni și am demonstrat că suntem cea mai bună echipă. Împrumutul meu se termină la 30 mai am contract încă un an, trebuie să fiu profesionist, sunt fericit că am câștigat campionatul aici și îmi voi continua cariera acolo”, a completat Bordeianu.