Mărturia fanului care a infectat zeci de oameni la meciul Atalanta – Valencia: „M-am îmbrățișat cu alți suporteri și copii”

Multe voci din Italia consideră că meciul din Liga Campionilor dintre Atalanta și Valencia a fost o adevărată „bombă biologică” ce a dus la infectarea a mii de oameni cu noul coronavirus.

Declarația unui suporter care a fost la meci și care a fost depistat ulterior pozitiv la testul pentru coronavirus vine parcă să confirme cele susținute de specialiști.

„M-am îmbrăţişat cu ceilalţi fani şi chiar cu copii la golurile Atalantei. Am văzut foarte puţin din meci, era un steag în faţa mea. Am susţinut echipa cu toată energia.

Am avut frisoane înainte de meci, dar am crezut că este de la oboseală. A doua zi m-am trezit cu febră 39 şi m-am îngrijorat. Nu intrasem în contact cu niciun tip suspect de virus, dar am sunat la medicul de familie, iar apoi la Urgență. Toată lumea mi-a zis să nu mă alarmez dacă nu am intrat în contact cu persoane infectate.

După zece zile am ajuns la spital, pentru că abia mai puteam să respir, iar acolo am văzut o masă uriașă de oameni care deja fuseseră internați. Acum sunt bine, dar situația este una dramatică. Mereu când intru pe Facebook văd că cineva anunță un deces. Probabil că eram deja infectat înaintea meciului, dar n-am știut. Virusul s-a răspândit la o grămadă de oameni în urma acelui meci, sunt sigur”, a spus Matteo, potrivit site-ului engnews24h.com.

Italia a înregistrat până în clipa de față 105.792 de cazuri de infectări cu noul coronavirus. Peste 12.000 dintre cei bolnavi au pierdut lupta cu virusul, iar 16000 s-au vindecat.