Marius Șumudică, primul antrenor român infectat cu Covid-19? “Cred că am avut coronavirus în decembrie”

Marius Șumudică a declarat că a prezentat simptome pentru Covid-19 încă din decembrie.

Marius Șumudică a declarat sâmbătă, 11 aprilie, că este ferm convins că a avut coronavirus.

„Cred că am avut coronavirus în decembrie. Știu tot ce mi s-a întâmplat, au fost exact simptomele acestui virus. Am avut o pneumonie care m-a ținut peste două săptămâni.

N-aveam gust, n-aveam miros, am pățit exact ce spun epidemiologii. A avut tot staff-ul, au avut și unii jucători. Am luat virusul și ușor-ușor am dat la tot staff-ul”, a spus Șumudică, la Pro X.

Antrenorul român nu este de acord cu scenariile prezentate de Răzvan Burleanu pentru reluarea fotbalului în România.

Răzvan Burleanu a declarat că LPF și federația preconizează trei scenarii pentru reluarea fotbalului în competițile interne: 27 mai, 3 iunie sau 13 iunie. Se pare că nu toată lumea este de acord cu planurile conducătorilor din fotbalul românesc.

Marius Şumudică, antrenor de la Gaziantep, consideră că România nu este pregătită să reia activităţile sportive, și menționează faptul că în România nu se fac destule teste pentru depistarea COVID-19, fiind pe un loc codaş în Europa la acest capitol.

“Dacă ar fi după mine, nu aş da liber fotbalului. Eu am avut coronavirus, în decembrie. Am avut toate simptomele anunţate de epidemiologi. Eu ştiu ce înseamnă şi nu este de glumit. Pierdem oameni, suflete, familii şi nu este normal. Facem prea puţine teste şi nu ştim exact gravitatea acestui Coronavirus în România“, a declarat Marius Şumudică, la Pro X.

Până în acest moment, în România s-au înregistrat 5.467 de cazuri de infectare cu Covid-19, dintre care 282 de persoane și-au pierdut viața, iar 729 s-au vindecat, conform worldometers.info.