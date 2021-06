BREAKING NEWS | Marius Şumudică, noul antrenor al lui CFR Cluj: ,,Am semnat cu ochii închişi”

Marius Şumudică este în mod oficial noul antrenor al celor de la CFR Cluj, după ce s-a înţeles cu ardelenii pe un contract valabil pe două sezoane.

Şumudică, în vârstă de 50 de ani se afla în negocieri cu oficialii campioanei României din acest sezon, iar acum i-a luat locul lui Rdi Iordănescu, plecat de la echipă zilele trecute. Șumudică vine acum pe banca CFR-ului, deși se zvonise că viitoarea sa destinație va fi în Arabia Saudită.

După ce a semnat ofical contractul cu CFR Cluj, tehnicianul a oferit şi prima declaraţie. Acesta spune că a semnat noul contract cu ochii închişi şi abia aşteaptă să înceapă treaba la club.

,,Ieri (n.r. marți) am început negocierile serioase cu președintele Marian Copilu și astăzi (n.r. miercuri) am semnat. Îți dau cuvântul meu de onoare că am semnat aproape cu ochii închiși că am simțit permanent că totul este în regulă. Mă bucur foarte mult că am încheiat repede și nu am stat în negocieri lungi.

Abia aștept să începem lucrul efectiv împreună. Am văzut că au fost fel și fel de discuții în spațiul public, n-am făcut niciun fel de licitație.

Am ales echipa care cred că mi se potrivește în momentul ăsta. Da, este adevărat, am negociat cu echipe din Arabia Saudită, chiar și astăzi am fost sunat de un club.”, a declarat Marius Şumudică, pentru Digisport.

Șumudică era liber de contract din februarie, atunci când s-a despărțit de Rizespor. De-a lungul timpului a mai antrenat echipe precum Rapid, Vaslui, Braşov, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Shabab și Gaziantep.