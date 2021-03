Marius Șumudică, contestatar al sistemului VAR: „O mizerie! A distrus fotbalul”

Marius Şumudică (49 de ani) a vorbit despre sistemul VAR. Fostul antrenor al echipei turce Rizespor este un contestatar al VAR-ului.

Șumudică a povestit câteva episoade neplăcute petrecute în campionatul de fotbal din Turcia, în urma implementării sistemului de arbitraj video.

„O mizerie! VAR-ul, eu vă spun, m-am lovit în Turcia de n situaţii, o mizerie! A distrus fotbalul! Erau arbitri în Turcia care nici nu luau în considerare ce spuneau ăia din cabină. Tot de arbitrul de centru depinde. Dacă nu vrea să ia în considerare şi nu se duce la VAR… Păi, erau momente când eu strigam de îmi ieşeau ochii din cap şi spuneam «Băi, băiatule, VAR, du-te la VAR!» şi nu…

De exemplu, ce mi s-a întâmplat la ultimul meci… Echipa adversă trăgea de timp cum putea, el la un banal corner, nu atingea nimeni mingea cu mâna sau ceva, oprea puţin jocul, zicea «Stai puţin», ducea mâna la cască şi mai treceau două minute. Pe urmă, dădea drumul la joc, zicea «Nu m-a chemat la VAR». Se pot face nişte banditisme şi cu VAR-ul ăsta… Distruge fotbalul!

Stai ca boul pe la mijlocul terenului să te bucuri dacă a fost sau nu a fost gol, te bucuri a doua oară sau devii trist, treci de la extaz la agonie sau invers. E o prostie, o porcărie! Ce suntem, mă, am ajus ca la baschet? Zici că e Obradovic, antrenorul de la Fenerbahce, şi dacă te-a atins ăla, ai făcut cinci greşeli personale. Păi, stai, bă! Fotbalul e fotbal! În careu te mai atingi. Acum, dacă vrea arbitrul, are acoperire dacă l-ai împins pe vreunul. I-ai băgat degetul în coaste şi e penalty.

Dacă ar fi să conduc arbitrajul românesc, dacă ar greşi, eu i-aş suspenda să îi usture, tată! Nu le-aş mai da meciuri, până să îi usture! Şi la una, la a doua, la a treia, să îi dau mai mult! Ca la poliţie când îţi ia carnetul! Nu mai, frate! Bum, bum, bum! Ia să vezi cum nu mai greşec! Cinci etape, zece etape, out, out, out! Alţii!

Aduceţi, bă, arbitri străini! Păi, în Arabia Saudită au fost tâmpiţi ăia de aduceau arbitri străini? Aduceţi arbitri străini şi nu mai spune nimeni nimic! Aduceţi un bulgar bun, un cipriot bun, de aici de aproape că nu te costă foarte mult. Ce avem nevoie de VAR?! Păi, cu banii de la VAR îmi aduc brigăzi străine şi gata! Păi, şi la VAR te face ăla din cameră cum vrea el!”, a spus Şumudică, pentru ProSport.