Marius Șumudică a dat cărțile pe față. Ce i-a transmis Gigi Becali după ce a refuzat să preia FCSB-ul

Marius Şumudică, în prezent antrenor liber de contract, a refuzat propunerea lui Gigi Becali, de a prelua banca echipei FCSB.

Tehnicianul în vârstă de 50 de ani susține că nu s-a folosit de oferta celor de la FCSB pentru a licita cu alte cluburi un posibil angajament. Marius Șumudică a mărturist că nu a fost pe aceeași lungime de undă cu de patronul FCSB-ului, Gigi Becali.

“Vreau să pun punct tuturor speculațiilor. Nu s-a pus niciodată problema vreunei licitații. Am fost aproape de FCSB, am contractul pe mail, mi s-au trimis toate actele ca să le semnăm, dar nu am putut nici sufletește să lucrez la acest club. Nu suntem pe aceeași lungime de undă.

În plus, am un staff cu care lucrez de atâția ani și nu e normal să las pe cineva pe-afară. Asta este ceea ce s-a întâmplat în negocierea mea cu Gigi Becali. Era un contract cum rar mi-a fost dat să văd în România. Cifre incredibile, care se apropiau, în cazul în care făceam performanța, de un contract pe care îl puteam căștiga în Golf, dar nu a contat din punct de vedere financiar. E mai bine așa, fiecare pe drumul lui. Nu s-a concretizat oferta și vreau să pun punct, nu mă interesează nici CFR, nici Craiova. Sunt echipe care pot face performanță, dar nu am vrut să fac licitație să ajung la vreunul dintre cluburile astea.

Rotaru știe numărul meu, vorbim de 3-4 ori pe săptămână, există o legătură strânsă intre noi, dar nu m-am băgat niciodată, nici cu sfaturi, nici cu nimic. Dacă voia să merg la Craiova, putea să mă anunțe. ‘Te-ai folosit de mine, te duci la Craiova sau la CFR.’ Asta mi-a spus Becali, dar vreau să înțeleagă toată lumea că nu m-am folosit de FCSB să ajung la Craiova”, a declarat Marius Șumudică pentru sport.ro