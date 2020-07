Marius Croitoru îl arată cu degetul pe arbitrul Avram: „Un penalty inventant”

Marius Croitoru, antrenorul formației FC Botoșani, a declarat la finalul meciulu cu CFR Cluj că echipa sa a pierdut pe nedrept întâlnirea cu ardelenii.

Golul care a hotărât câștigătoare, marți seară, a fost marcat de Deac, după un penalty ușor acordat de arbitrul Marius Avram.

„Am făcut un joc bun. Din păcate, la meciul trecut am penalty clar, este practic imposibil. La FCSB m-a nenorocit, îi spun în timpul meciului că am greşit, acum îi readuc aminte, e prea mult, credeţi-mă. Acum dă un penalty inventant. Sunt supărat. De ce să nu fiu supărat? Era să îi rupă piciorul lui Keyta, e prea mult! Asta este.

Nu am pierdut meciul din cauza problemelor fizice. Rezultatul este injust, din altă cauză am pierdut. Ne jucăm şansele până la capăt, am reuşit ceea ce mulţi nu sperau, peste aşteptările multora. Este meritul jucătorilor, ei au făcut posibil această performanţă.

Nu vor pleca mulţi jucători. E normal să schimbi când nu merg lucrurile, noi am mers foarte bine. În caz că vor pleca jucătorii pe bani, voi fi nevoit să aduc, altfel nu fac schimbări. Îmi doresc să repetăm aceeaşi performanţă ca anul acesta, dar va fi mult mai greu. Am în minte trei fotbalişti, dar când vor semna va afla toată lumea”, a susținut Croitoru, la finalul meciului cu CFR Cluj.

CFR Cluj a trecut, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de formaţia FC Botoşani, în etapa a noua a play-off-ului Ligii 1.