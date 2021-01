Marius Avram, discurs dur la adresa CCA şi înţepături către Vassaras: ,,Aceşti ultimi 4 ani mi-au fost luaţi”

Marius Avram, fost arbitru de fotbal, s-a retras din carieră la finalul anului 2020, ultimul meci la care a asistat fiind Dinamo CFR Cluj, scor 0-2.

Acesta s-a retras din activitate, deşi ar mai fi putut fi central la meciuri pentru încă cel puţin patru ani.

Fostul arbitru a vorbit despre cum a renunţat la a mai arbitra meciuri şi consideră că ultimii ani pe care i-ar mai fi putut avea în arbitraj i-au fost luaţi. Ceea ce l-a făcut pe Avram să renunţe la cariera sa a fost scoaterea de pe lista FIFA a sa, acolo unde era un obişnuit al meciurilor europene.

,,Din punctul meu de vedere, aceşti ultimi 4 ani mi-au fost luaţi chiar dacă decizia de a renunţa mi-a apaţinut mie. Eu… Asta a fost ceea ce am simţit, că mi s-a făcut o mare nedreptate în momentul când am fost scos de pe lista FIFA, nu mi s-a dat nicio explicaţie coerentă. Atunci am considerat că nu mai pot avea o relaţie cu această comisie de arbitri, care m-a nedreptăţit. Modul în care s-a întâmplat a fost ca şi cum aş fi fost sancţionat pentru ceva.”, a declarat Marius Avram pentru Telekomsport.

Fostul arbitru încearcă să găsească o explicaţie unde a greşit în relaţia cu Kyros Vassaras, şeful CCA. Acesta a lansat şi un atac subtil asupra grecului care se ocupă de destinele arbitrajului românesc.

,,Nu ştiu unde am greşit, nu mi-am dat seama exact unde am greşit în relaţia cu Vassaras. Eu cred că lucrul ăsta pleacă de la faptul că nu este român şi nefiind român nu îl interesează ce rămâne în urma lui după ce pleacă.“, a mai precizat fostul arbitru.

Marius Avram a fost arbitru FIFA timp de 10 ani, iar la finalul anului s-a retras din arbitraj, după ce CCA l-a scos de pe lista celor care oficiau meciuri în Europa.

Timp de 14 sezoane a arbitrat Marisu Avram în Liga 1, debutul său fiind în 2008, la un meci Dinamo – Unirea Urziceni, scor 0-1.