Mario Camora, prima reacție după remiza de la Craiova: “Aceasta este dorința noastră în acest moment!”

CFR Cluj a remizat pe terenul Craiovei, scor 0-0, în ultima rundă a sezonului regulat și a ratat șansa de a începe play-off-ul din postura de lider al Ligii 1!

Ardelenii pleacă cu doar un punct din deplasarea de pe stadionul Ion Oblemenco, la finalul unei partide echilibrate, cu faze de poartă din partea ambelor echipe. Ca urmare a acestui rezultat, CFR Cluj încheie sezonul regulat pe locul secund, la un punct în spatele FCSB-ului, în timp ce Craiova a încheiat pe poziția a treia, la șapte puncte față de roș-albaștrii.

Imediat după finalul partidei, căpitanul ardelenilor, Mario Camora, a vorbit despre duelul din această seară și s-a arătat mulțumit de atitudinea colegilor săi. Camora consideră că lupta pentru cucerirea campionatului va fi una extrem de disputată și în acest an și este convins că dacă CFR Cluj va reuși să își facă jocul în toate meciurile din play-off, echipa va termina din nou pe prima poziție la finalul ediției de Liga 1.

“A fost un meci echilibrat. S-a văzut că ambele echipele se luptă pentru titlu, fiecare a vrut să câștige acest meci, dar eu zic că per total noi am jucat bine și am avut o atitudine corectă. Noi am vorbit foarte mult săptămâna asta despre ce trebuie să facem pentru a lua din nou titlu și asta este dorința noastră în acest moment.

Este bine că până la urmă depindem numai de noi, nu stăm la mâna nimănui și noi dacă batem toate echipele vom lua campionatul. Știm însă că o să fie foarte greu, dar grupul pe care îl avem și prestația din meciul de astăzi ne dau speranțe pentru obiectivul final. Urmează meciul cu FCSB din Sueprcupă, noi mergem să câștigăm acest trofeu și vrem să ne bucurăm la final!”, a spus Mario Camora, la finalul meciului cu CSU Craiova.