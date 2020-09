Mario Camora, mesaj pentru Rădoi: “Nu uitaţi că sunt român!”

Devenit eligibil pentru echipa naţională după ce a obţinut cetăţenia română, Mario Camora abordează cu maturitate posibilitatea de a fi convocat.

Căpitanul lui CFR Cluj a declarat că respectă în egală măsură opiniile pro şi contra jucătorilor naturalizaţi. Camora şi-ar dori însă să fie convocat în măsura în care evoluţiile sale ar justifica chemarea la echipa naţională.

“Fiecare om este liber să îşi spună părerea. Nu mă supăr pe absolut nimeni, îmi place foarte mult cum comentează orice caz domnul Prunea. Îmi place de el că a fost sincer, nu am de ce să mă supăr pe nimeni. Dar nu putem uita o chestie. În acest moment sunt român, am aceleaşi drepturi ca orice român. Pot să şi votez, am orice drept. Nu mă supăr pe nimeni, ştiam că în acest moment unii vor fi de acord, alţii împotrivă. Depinde numai de performanţa mea şi de selecţioner.

Ar fi o mândrie pentru mine să fac parte din acest grup şi să ajut la îndeplinirea obiectivelor. Oficial sunt român!” – a declarat Camora la Digi Sport.

Mario Camora joacă la CFR Cluj din 2011: a strâns 270 de meciuri numai în Liga 1 şi are patru titluri de campion al României în palmares.