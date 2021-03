Marinos Ouzounidis, nemulţumit după victoria de la Mediaş: ,,Am jucat meciuri mai bune decât acesta”

Meciul dintre Gaz Metan Mediaş şi Universitatea Craiova, din etapa a 27-a a Ligii 1, s-a terminat cu victoria oaspeţilor, scor 2-0.

Golurile partidei din Ardeal au fost reuşite de Andrei Ivan, în minutul 50 şi Alexandru Cicâldău, în minutul 60, din pasa primului marcator.

Marinos Ouzounidis, antrenorul Craiovei, a vorbit despre prestaţia echipei sale din meciul cu Gaz Metan. Acesta e mulţumit că formaţia olteană a luat cele trei puncte şi spune că elevii săi au făcut partide mai bune decât cea cu elevii lui Mihai Teja.

,,Am meritat să câștigăm meciul, nu am început bine, a fost și bara celor de la Mediaș, dar după am stăpânit jocul. În general, cred că am meritat victoria, mai ales că și terenul a fost dificil.

Apreciez efortul elevilor, nu mă așteptam să jucăm bine pe acest teren, important era să luăm cele trei puncte și am făcut asta. Am jucat meciuri mai bune decât acesta.

Luăm fiecare meci în parte, fiecare meci să fie de trei puncte pentru noi, trebuie să ne concentrăm pe meciul cu UTA.

Toți mă întrebați de Koljic, dar nu e doar el. Bălașa, Screciu, Acka, Offosu, avem nevoie de toți. Dau credit jucătorilor disponibili și au făcut ce au putut mai bine pentru echipă.

Vom vedea ce va fi după meciul cu UTA, vom vedea ce jucători vom avea în cele două săptămâni de pauză, dar cel mai bine ar fi să câștigăm meciul cu UTA”, a declarat Marinos Ouzounidis, la finalul jocului cu Gaz Metan.

După acest meci, Universitatea Craiova râmâne pe locul 3 în Liga 1, cu 53 de puncte acumulate în cele 27 de jocuri disputate.

De cealaltă parte, Gaz Metan Mediaş se află pe locul 12 în Liga 1, cu 28 de puncte adunate în cele 27 de meciuri jucate în campionat.