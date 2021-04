Marinos Ouzounidis, mesaj către CFR Cluj și FCSB: “Putem juca mult mai bine. Avem calitatea să facem asta”

CSU Craiova s-a impus, sâmbătă, pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 2-1, în etapa a treia a play-off-ului Ligii I.

În urma acestei victorii, echipa olteană a reintrat în lupta pentru titlu. La finalul partidei, Marinos Ouzounidis s-a arătata mulțumit de victoria obținută pe terenul campioanei en-titre și a anunțat că echipa olteană poate evolua mai bine.

“Cred că a fost o altă presiune pentru noi. Am fost mai buni decât ei. Am făcut o greșeală în repriza a doua și ne-am retras. Putem juca mult mai bine. Avem calitatea să facem asta. Nu a fost ușor. Am ratat prin Mamut, apoi ei au marcat. Cred că meritam această victorie. Am jucat bine, dar putem juca și mai bine.

Vrem să avem posesie. În acest tip de meciuri cel mai important e rezultatul. Sunt satisfăcut de rezultat. Îl felicit pe Acka pentru cum a jucat pentru că nu a mai jucat de 4 luni”, a declarat antrenorul Craiovei.

Cu această victorie, Craiova a acumulat 34 de puncte, dar rămâne pe locul 3 în clasamentul Ligii I. CFR Cluj ocupă poziția secundă, cu 38 de puncte. FCSB e lider, cu 39 de puncte și are un meci mai puțin disputat.